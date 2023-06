Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Návykové látky za volant nepatří

Český Krumlov - Mladý muž skončí před soudem.

Policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově prováděli ve středu 14. června silniční kontrolu. Okolo 19:00 hodiny zastavili v ulici Objížďková vozidlo značky VW, které řídil muž (19 let) z Českokrumlovska. Policisté provedli mladému řidiči dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu s negativím výsledkem. Dále ho vyzvali k provedení testu na zjistění přítomnosti omamných a psychotropních látek přístrojem DrugWipe 5 SP a tento test vyšel pozitivní na amfetamin/metamfetamin a na THC. Následně se podrobil i lékařskému vyšetření v českokrumlovské nemocnici. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, muž by tak měl za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky skončit do dvou týdnů před soudem, kde mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

15. června 2023

vytisknout e-mailem