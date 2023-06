Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Narazil do popelnice

Strakonice – Blatná - Řidič byl pod vlivem alkoholu.

Dopravní policisté ve čtvrtek 29. června 2023 vyjížděli k dopravní nehodě osobního automobilu, jehož řidič nezvládl řízení a narazil do plastového kontejneru před domem v ulici Žižkova v Blatné. Místo aby zastavil pokračoval v jízdě do ulice Čechova. Jeho počínání a nejisté jízdy si ale všiml svědek, který nehodu oznámil na linku 158. Operační důstojník na místo vyslal hlídku místního obvodního oddělení, která u muže provedla dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu. U řidiče (54 let) byla naměřena hodnota 2,80 promile alkoholu v dechu. Dopravní nehodu šetří policisté z dopravního inspektorátu ve Strakonicích pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Při nehodě hmotná škoda nevznikla.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

30. června 2023

