Nález munice 

Prachatice – Stachy – Oznamovatelka nalezla při vyklízení půdy munici. (Hlasová schránka 974 236 116)

Vimperští policisté vyjížděli včera před půl druhou odpoledne do obce Stachy, část Jáchymov, na oznámení nálezu nebezpečné munice, a to konkrétně velkého náboje, na který při vyklízení půdy domu natrefila sama oznamovatelka. Nakonec se při bližším ohledání pyrotechnikem zjistilo, že se jedná pouze o zdařilou maketu náboje, ráže 35 mm, délky 40 cm, který nebezpečný není. Oznamovatelka se tak mohla vrátit zpět do domu ke své práci.

V listopadu 2022 zase pyrotechnici vyjížděli k nálezu granátu, kdy šlo o plastovou hračku.

13. února 2023

