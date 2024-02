Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kradli ve zlatnictví

Písek – Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou spolupachatelů.

V úterý 6. února vydal vyšetřovatel usnesení o zahájení trestního stíhání dvou mužů (2003 a 1993), kteří se měli vloupat do píseckého zlatnictví. Krátce po půlnoci dne 15. ledna měli společně násilně vniknout do výlohy v centru města a odcizit vystavené náramkové hodinky a šperky. Skleněnou výplň rozbili dlažební kostkou a brali vše do své tašky. Škoda na odcizených věcech a poškozené výhoze dosahuje ke 140 000 korun.

Případ objasnili písečtí kriminalisté, kteří se prošetřováním všech okolností a poznatků dostali právě ke dvěma podezřelým mužům. Mladší ze spolupachatelů již měl problémy se zákonem i v minulosti.

Vyšetřování případu pokračuje.

7. února 2023

