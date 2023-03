Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádeže v obchodech

Strakonice – Za krádeže je čeká soud.

Dvěma mužům ve věku 38 let a jedné 30letou ženě sdělili včerejšího dne strakoničtí policisté podezření ze spáchání přečinu krádeže, kterých se dopustili v jednom ze supermarketů ve Strakonicích. Trojice z Klatovska přijela krást do Strakonic koncem loňského roku. V marketu odcizila jedny dívčí šaty, dvě stavebnice, sluchátka, dámské a pánské pyžamo a dřevěnou hračku. Muži se ženou zboží za necelých 5 000 korun uschovali do tašky a prodejnu opustili vstupními dveřmi. Strakoničtí policisté osoby ztotožnili a krádež objasnili. Jeden z mužů se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Klatovech za krádeže odsouzen.

Strakoničtí policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže také známému recidivistovi ze Strakonic, který v době od listopadu loňského roku do února 2023 odcizil zboží v prodejnách s drogistickým zbožím a domácími potřebami. Policisté mu prokázali krádež tří parfémů a rtěnky za více než 3 000 korun. V domácích potřebách odcizil hrábě za více než 600 korun. Za krádeže ho v nejbližší době čeká soud, neboť i tento muž byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen.

por. Mg. Jaromíra Nováková

8. března 2023

