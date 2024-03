Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež vozidla

Strakonice - S kradeným vozidlem odjel do Strakonic.

Strakoničtí policisté ve středu 13. března 2024 ve večerních hodinách přijali oznámení od strážníků Městské policie Strakonice, že na parkovišti na náměstí v ulici Lidická nalezli během své hlídkové služby vozidlo, které prochází registrem celostátně hledaných vozidel. Po osobním automobilu pátrali od brzkých ranních hodin kapličtí policisté. Před krádeží vozidlo parkovalo v obci Benešov nad Černou a měl s ním podle informací odjet 26letý muž z Českokrumlovska neznámo kam. Jak se později ukázalo, odjel do Strakonic.

Strakoničtí policisté ve spolupráci se strážníky Městské policie Strakonice zjistili, že s vozidlem přijeli do Strakonic dva muži. Řidič, hledaný muž, se spolujezdcem se měli nacházet v jednom z domů v ulici Lidická. Policisté na základě předběžného příkazu se zadržením podezřelého muže v domě zadrželi a převezli na obvodní oddělení ve Strakonicích k dalším úkonům. Muž policistům uvedl, že do Strakonic přijel za kamarádem, se kterým se chtěl rozloučit, protože má v úmyslu spáchat sebevraždu. Tvrdil, že má osobní problémy a život už ho nebaví. Policejní hlídka proto muže eskortovala k lékařskému vyšetření do nemocnice v Českých Budějovicích na psychiatrické oddělení. Přečin krádeže vozidla dále řeší kapličtí policisté.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

20. března 2024

