Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež vloupáním

České Budějovice - Poznáváte muže na fotografiích? Ozvěte se nám.

Policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou vyšetřují krádež vloupáním do zaparkovaných vozidel u OD Makro v katastru obce Hrdějovice. Dosud neznámý pachatel dne 26. srpna 2024 v době od 15:00 hod. do 16:00 hod., na uvedeném místě, za použití násilí vnikl do dvou vozidel, kde odcizil uložené věci.

Díky velmi dobré místní a osobní znalosti se nám podařilo zajistit kamerový záznam, kde je zajištěn pohyb muže, který by mohl být důležitým svědkem případu, a s ním potřebujeme hovořit. Proto ho vyzýváme, eventuálně osoby, které ho poznávají, aby nás kontaktují na obvodním oddělení Hluboká nad Vltavou, Masarykova 49, telefon 974 226 730 nebo případně na linku tísňového volání 158.

Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

3. září 2024

