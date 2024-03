Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež motorek

České Budějovice - Podezřelým se zřejmě doplní trestní rejstřík o další protiprávní čin.

Případ krádeže dvou silničních motorek ze zajištěné garáže na okraji krajského města vyšetřují českobudějovičtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality s policisty z obvodního oddělení České Budějovice – město.

Policisté základního útvaru o minulé sobotě přijali oznámení o vloupání do garáže a odcizení dvou jednostopých strojů, obou tovární značky Honda. Po prvotním ohledání místa činu a šetření, následně ve spolupráci s kriminalisty, během několika dnů zjistili dva podezřelé muže (ve věku 34 a 29 let), kteří pravděpodobně za použití násilí vnikli do zajištěného objektu a odvezli motorky o několik stovek metrů na jiné místo, kde je ukryli.

Kriminalisté oba muže zadrželi a převezli do policejní cely, kde si převzali usnesení o zahájení trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinů krádež a poškození cizí věci. Oba „výtečníci“ již mají bohatou trestní minulost, kdy strážci pořádku podali státnímu zástupci návrh na vzetí do vazby.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

1. března 2024

