Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež jízdních kol

Strakonice – Blatná – Policejní hlídka pachatele dopadla těsně po činu.

Volně odstavená jízdní kola upoutala pozornost muže a ženy, kteří v úterý 19. března 2024 společně přijeli z Příbrami vlakem do Blatné. Když odpoledne procházeli kolem supermarketu Lidl, všimli si neuzamčených kol. Rozhodli se, že dámské jízdní kolo růžové barvy a pánské černozelené elektrokolo odcizí. Na kolech odjeli na vlakové nádraží.

Majitelka ztrátu kola zjistila záhy, co vyšla z obchodu. Svůj bicykl před supermarketem, kde jej před několika minutami odložila, již nenašla. Krádež kola proto bez váhání oznámila na tísňovou linku 158. Policejní hlídka obvodního oddělení Blatná ihned po dámském růžovém jízdním kole začala pátrat. Odcizené jízdní kolo našla na vlakovém nádraží. A nejen to. Na místě zadržela také dvě podezřelé osoby, muže se ženou, kteří u sebe měli nejen hledané kolo, ale ještě jedno kolo, elektrokolo. Bylo více než jasné, že ani to jim nepatří. Netrvalo dlouho a krádež elektrokola policii oznámil jeho majitel. Bylo veliké štěstí, že policisté podezřelé osoby dopadli včas. Stačilo málo minut navíc a povedený pár by odjel i s koly v celkové hodnotě 55 000 korun pryč z Blatné. Lustrací osob policisté zjistili, že oba podezřelí byli v minulosti za krádeže odsouzení. A tak místo do Příbrami, oba za doprovodu policistů, cestovali do Strakonic, do policejní cely. Osmatřicetiletý muž a pětatřicetiletá žena jsou podezřelí ze spáchání přečinu krádeže.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

21. března 2024

