Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež bonsají

Jindřichův Hradec – Třeboň – Způsobená škoda činí 23 500 korun.

Třeboňští policisté šetří neobvyklý případ, a to odcizení osmi kusů bonsají. Ty byly odcizeny v době od 20.00 hodin dne 7. června 2023 do 08.00 hodin dne 8. června 2023 ze zahrady bytového domu v ulici Rožmberská v Třeboni. Odcizeny byly 2 kusy bonsaje habr, 2 kusy bonsaje japonský javor, 1 bonsaj borovice, 1 bonsaj vrbička alpská, 1 bonsaj smrk a 1 bonsai vavřín. Všechny bonsaje byly staré 20 let a byly zasazeny v keramických bonsajových mísách.

Policisté tímto žádají občany, kteří by mohli k dané krádeži poskytnout jakoukoliv informaci, která by vedla k objasnění případu, popřípadě poznatky o možné nabídce prodeje těchto rostlin, aby tyto poznatky předali policistům v Třeboni, či na telefonním čísle 974 244 7022. Děkujeme.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

9. června 2023

vytisknout e-mailem