Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hledáme svědky loupeže

Jindřichův Hradec – Dačice – Pomozte dopadnout pachatele.

Kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Jindřichově Hradci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu loupež, který se stal ve středu 24. dubna 2024 okolo 15.50 hodin v Dačicích poblíž křižovatky ulic Husova, Bratrská a Bezručova. Během tohoto skutku byla mladé ženě odcizena finanční hotovost. Pachatel byl muž oblečen v tmavém oblečení, pravděpodobně vyšší a štíhlé postavy.

V rámci prováděného intenzivního šetření celého případu nyní kriminalisté žádají o pomoc širokou veřejnost, a to i řidiče motorových vozidel, kteří ve středu 24. dubna 2024 v době od 15.40 hodin do 16.10 hodin místem projížděli. Samozřejmě také přivítají všechny poznatky a informace od občanů pohybujících se v okolí v inkriminované době, které by mohly souviset s celým případem.

Veškeré požadované informace sdělte na bezplatné lince 158. Osobně je samozřejmě můžete sdělit policistům na kterékoliv služebně.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

25. dubna 2024

