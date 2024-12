Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dvě nehody na jednom místě

Tábor - U Chýnova během hodiny dvě vozidla havarovala do vzrostlého stromu.

Jak je vám známo něco o Murphy zákonech, že jste nečekali, že by se to stalo a ono se to přesto stane, tak by otom mohli vyprávět táborští dopravní policisté.

Dnes před půl desátou dopoledne vyjížděli na oznámenou nehodu osobního vozidla na silnici I/19 mezi Chýnovem a Kladruby, kdy řidič narazil do stromu. Pro příjezdu na místo policisté zjistili, že řidič osobního vozidla tovární značky Mini cooper pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a povětrnostním podmínkám, na mokré vozovce dostal smyk a havaroval vlevo do vzrostlého stromu. Kromě něho se lehce zranil i cestující, kdy oba byli převezeni Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje do zdravotnického zařízení.

Policisté prováděli následné šetření v nemocnici, kdy je operační důstojník integrovaného operačního střediska vyslal na stejné místo, k stejnému stromu, kdy do něj naboural další osobní automobil, tentokrát tovární značky Ford. Po příjezdu zde zasahoval jak zdravotníci, tak i hasiči, kteří vyprošťovali zraněnou ženu středního věku a okamžitě jí transportovali do nemocnice.

Policisté připomínají na opatrnost při jízdách na mokrých vozovkách, nevjíždějte do větších kaluží – nevíte jak jsou hluboké a co se pod jejich hladinou skrývá!

8. prosince 2024

