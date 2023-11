Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda s alkoholem

Strakonice – Řidič narazil do betonového mostku.

V úterý 07. listopadu 2023 v 17,30 hodin vyjížděli dopravní policisté k oznámené nehodě u obce Novosedly. Řidič osobního automobilu Renault (65 let) jel ve směru z obce Katovice na obec Volenice, kdy se rozhodl před levotočivou zatáčkou předjet před ním jedoucí osobní automobil. Předjížděcí manévr nezvládl, vyjel mimo komunikaci, kde nejprve porazil plastový patník a poté čelně narazil do betonového mostku. Policisté na místě u řidič provedli dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,95 promile alkoholu v dechu. Řidič utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice na vyšetření. Způsobená škoda je vyčíslena na 80 000 korun.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

8. listopadu 2023

vytisknout e-mailem