Distribuce pervitinu a marihuany

Jindřichův Hradec - Dealeři poputují před soud.

Jindřichohradečtí kriminalisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dvěma mužům z Jindřichohradecka. Devětatřicetiletý muž od měsíce ledna 2022 do měsíce února 2023 v Českých Velenicích jiným osobám poskytoval za úplatu pervitin. Druhý sedmadvacetiletý muž od měsíce července 2022 do ledna 2023 v okolí města Třeboň poskytoval opakovaně jiným osobám zdarma, ale i za úplatu marihuanu a pervitin. Tento muž se ještě dne 31. října 2022 před prodejnou potravin ve městě Třeboň dopustil hrubé neslušnosti a výtržnosti, při které fyzicky napadl nejméně tři muže a několik dalších osob na místě vulgárně urážel. Oba nyní čeká soud, kde jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

29. března 2023

