Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další podvedený při investování

Táborsko - Při investování do kryptoměn přes internet si dejte velký pozor na podvodníky.

Táborští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli podvodu, který měl dle dosavadního šetření od konce února do 6. března letošního roku kontaktovat seniora z Táborska s tím, že mu nabídl výhodnou investici do kryptoměn. Poškozený se zaregistroval prostřednictvím formuláře, který mu pachatel poslal. Poté byl vyzván k zaplacení registračního poplatku, což učinil. Následně se s poškozeným pachatel telefonicky spojil a vyžádal si dálkový přístup k jeho počítači nainstalováním programu AnyDesk, prostřednictvím kterého se senior přihlásil do svého internetového bankovnictví. Poškozený vzápětí v pěti platbách, které pomocí SMS autorizoval, zaslal ze svého bankovního účtu částku převyšující 200 tisíc korun na neznámý bankovní účet.

Policisté upozorňují, že vyšetřování těchto podvodů je velmi komplikované a zdlouhavé. Ne vždy se podaří pachatele dopadnout. Dle našich zkušeností ztrácejí lidé v kyberprostoru obezřetnost a nechají s sebou často manipulovat. Bohužel konec bývá většinou stejný, jsou podvodníkem obráni o vysoké finanční částky, které skončí na neznámých účtech v zahraničí.

Nutno podotknout, že obětí internetového podvodu se může stát každý. Mějte na paměti, že internet není bezpečné místo, kde můžete vypustit svoji obezřetnost a bezmyšlenkovitě dělat co vás napadne. Naopak je zde nutné mít všechny smysly napnuté a vše si důkladně ověřovat.

Apelujeme na uživatele internetového bankovnictví, aby byli maximálně obezřetní a nehnali se za vidinou snadného získání peněz bezhlavě!

Považujeme za důležité připomenout několik preventivních rad.

V případě, že se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si na internetu o burzách veškeré možné informace a reference.

Nikomu cizímu po telefonu:

nesdělujte své osobní údaje

nezasílejte ofocené osobní doklady

nesdělujte nikomu tištěné informace z platební karty

nesdělujte kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači

pokud je k vašemu počítači někdo z nějakého důvodu vzdáleně připojen, tak neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví

nesdělujte ani neposílejte bankovní autorizační SMS kódy

cizí osobě neautorizujte platbu

v počítači mějte nainstalovaný aktualizovaný antivirový program

v internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby

Pokud se vám již něco podobného stalo nebo v budoucnu stane, věc bezprostředně oznamte na Policii ČR prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav. Zálohujte si veškerou komunikaci a následně jí předložte policistům.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

8. března 2023

