Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další objasněný případ

Tábor – Soběslav – Jednadvacetiletý muž bude za krádež a porušování domovní svobody řešen ve zkráceném přípravném řízení.

Soběslavští policisté ve spolupráci s Táborskými policisty spolupracovali na případu krádeže peněz z vozidla v Soběslavi z 12. července 2023. Viz: https://www.policie.cz/clanek/kradez-penez-z-vw-transporter.aspx

Policisté na případu usilovně pracovali a podařilo se jim v krátké době odhalit pachatele. Je jím jednadvacetiletý mladík z Táborska, který již byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen. V průběhu šetření se ukázalo, že toho má na svědomí více.

Včera mu policejní komisař sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody.

Policisté ho viní z toho, že v Soběslavi v Bechyňské ulici překonal oplocení domu, kde vnikl do neuzamčeného osobního motorového vozidla, z kterého odcizil finanční hotovost. Poté v Jungmannově ulici překonal oplocení domu, kde prohledal další neuzamčené vozidlo, ale nic neodcizil. V uvedené ulici vnikl ještě do jednoho zaparkovaného neuzamčeného vozidla, z kterého rovněž nic neodcizil a navíc se pokusil vloupat do uzamčeného osobního vozidla, ale neúspěšně.

Vzhledem k tomu, že je věc řešena formou zkráceného přípravné řízení, bude podezřelý do čtrnácti dnů předán k dalším řízení před soudem.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

4. srpna 2023

