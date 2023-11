Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Čelní střet vozidel

Jindřichův Hradec - Dopravní nehoda si vyžádala čtyři zraněné osoby.

Dne 19. listopadu 2023 okolo 16. hodin došlo na silnici I. třídy číslo 34 mezi Třeboní a Starou Hlínou k dopravní nehodě mezi vozidly Renault Megane a Renault Clio. Řidička osobního vozidla Renault Megane jedoucí směrem na Třeboň se při jízdě dostatečně nevěnovala řízení a v mírné pravotočivé zatáčce vyjela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozidlem Renault Clio. To bylo po nehodě odraženo do ocelových svodidel. Při nehodě došlo k lehkému zranění třech osob a k jednomu středně těžkému zranění. Škoda na vozidlech a poničených svodidlech byla odhadnuta na 105 tisíc korun. Dopravní nehoda je nadále v šetření dopravních policistů.

20.listopadu 2023

