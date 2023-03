Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Prachatice – Vimperk - Policisté si ve Vimperku „posvítili“ na řidiče

Z pátka na sobotu proběhlo ve Vimperku bezpečnostní opatření, zaměřené na dodržování dopravních předpisů, a to s důrazem na řidiče pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Do akce se zapojili, kromě vimperských policistů, také dopravní policisté a dva strážníci Městské policie Vimperk. Zkontrolovali na 45 řidičů a vozidel. U jednoho z nich zjistili do jednoho promile alkoholu v dechu. Uložili celkem 8 blokových pokut, a to především za nerespektování dopravního značení na křižovatce.

Cílem těchto akcí je dosáhnout snížení dopravní nehodovosti, proto v odobných akcích budou pokračovat i v budoucnu.

por. Bc. Martina Joklová

8. března 2023

