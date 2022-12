Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Nového Jičína

Nový Jičín - služební pes Ryky opět bodoval a vyčmuchal schovaného pachatele

V brzkých ranních hodinách 6. prosince 2022 policisté obvodního oddělení Studénka obdrželi oznámení o vloupání do objektu jedné z firem v obci Albrechtičky. Dle prvotních informací mělo do prostor objektu vjet vozidlo Audi Q7 a poté se jeho řidič podezřele pohyboval kolem lodních kontejnerů umístěných právě v tomto areálu. Po příjezdu hlídky na místo si policisté povšimly otevřené vstupní brány a následně vyjíždějícího vozidla Audi Q7. Auto se policisté rozhodli zastavit a zkontrolovat. Řidiči dali signál k zastavení za pomoci světelného výstražného zařízení s nápisem STOP POLICIE. Na toto řidič nereagoval a velikou rychlosti policejní hlídku objel a z areálu vyjel. Po zhruba 200 metrech ovšem nezvládl řízení motorového vozidla a sjel z cesty do pole, kde s vozidlem uvízl v mělkém povrchu. Poté řidič ihned z vozidla vystoupil a dal se na útěk. Nezastavil se ani po opakovaných zákonných výzvách, pronásledujících policistů.

Velkou měrou se na dopadení pachatele podílel přivolaný psovod se služebním psem RYKYM. Tento po příjezdu na místo prohlídl „revír“ v rozsáhlé oblasti okolí rybníku. Po chvilce Ryky nalezl a vyštěkal botu zřejmě pachatele, kterou mohl ztratit při svém útěku. Psovod i se psem pokračovali po hrázi rybníka, kde Ryky „vyčmuchal“ ukrytého muže, který byl schován pod kořeny pařezu mezi rybníky. Díky naproste tmě, nebyl vidět. Následně byl muž hlídkou za pomoci psovoda zadržen.

Podezřelého muže si následně převzali kriminalisté, kteří díky operativní činností zjistili, že právě 39letý muž již v minulosti měl vstoupit do objektu firmy s lodními kontejnery. Následně měl vylomit dvířka elektrického rozvaděče a vypnout pojistky. Poté se pokusil vypáčit vrata lodního kontejneru, avšak toto se mu nepodařilo. V dalším případě vstoupil do neuzavřené unimobuňky v areálu, ze které měl vzít klíče od vozidla Audi Q7. Tohoto vozidla se měl zmocnit a použít ho k páchání trestné činnosti. Kriminalisté muži sdělili obvinění z přečinů krádeže a porušení domovní svobody. Obviněný s kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

Informace k našemu čtyřnohému hrdinovi: Ryky, německý ovčák stáří 8 let a na svém kontě má spoustu vyhledaných a vypátraných věcí. Pachatelé se před ním daleko neschovají. Za svou služební kariéru napomohl policistům k dopadení několika podezřelých či hledaných osob. Ryky je jednoznačně dobrým parťákem naší psovodkyně Petry.

dne 13. prosince 2022

prap. Kamil Mézeš

