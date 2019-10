Zpravodajství z Karvinska

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Karviná - Dopadení pachatele jen několik minut po činu

Policisté obvodního oddělení Orlová 22. října 2019 v dopoledních hodinách bezprostředně po spáchání činu zadrželi pachatele, který utíkal od rodinného domu, do kterého se měl před tím vloupat. Toho však vyrušil zabezpečovací systém, proto se dal na útěk. To už projíždějící hlídka byla na místě a prchajícího muže zadržela. Ještě před tím se 26ti letému muži mělo podařit vniknout na oplocený pozemek rodinného domu a následně i do těchto vnitřních prostor. Při tom měl poškodit garážové vrata i balkonové dveře, odcizeno nic nebylo. Po sléze se k samotnému činu podezřelý muž doznal.

V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Muž se tohoto jednání měl dopustit i přesto, že byl za takový čin v posledních třech letech potrestán. Nyní mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

