Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Karvinska

Karviná - Silvestrovské veselí vyústilo v napadení manžela paličkou na maso

Policisté speciální pořádkové jednotky dne 1. ledna 2020 před druhou hodinou ranní zasahovali při domácí rozepři manželů ve městě Havířov, kde byli přivoláni sousedy domu. Při oslavě silvestrovské noci v jednom z havířovských bytů došlo mezi manžely k hádce, která měla vyústit napadením osmadvacetiletého manžela paličkou na maso. Při společné hádce, které však předcházela společná konzumace alkoholických nápojů, měla devětadvacetiletá žena napadnout paličkou na maso svého manžela a udeřit jej do oblasti hlavy. Rozepře pokračovala a do vyhrocené situace mezi manžely měl zasáhnout přivolaný soused, který měl také následně ženě vytrhnout z ruky kuchyňský nůž, kterým se v průběhu hádky vybavila. Po incidentu bylo oběma naměřeno skoro dvě promile alkoholu v dechu. Manžel byl se zraněním následně převezen k lékařskému ošetření do nemocničního zařízení.

Kriminalisté v tuto chvíli zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, za což může být žena potrestána trestem odnětí svobody v rozmezí od tří až do deseti let. V průběhu prověřování může dojít ke změně právní kalifikace.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku

2. ledna 2020

vytisknout e-mailem