Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Karvinska

Karviná - Do osmi rodinných domů a čtyř garáží se na Karvinsku vloupal 38 letý muž

Karvinští policisté zadrželi 38 letého pachatele vloupání do několika rodinných domů a garáží.

Uvedený muž se měl v období od července loňského roku do ledna letošního roku vloupat do několika objektů, ze kterých měl odcizit věci za více jak 200.000,-Kč. Během sedmi měsíců se tak měl vloupat do 4 garáží a 8 rodinných domů převážně ve městě Havířov a jeho okolí. Z rodinných domů si měl většinou odnášet šperky, finanční hotovost, elektroniku, ale také osobní doklady. Z jedné z garáží si měl například odnést a následně prodat lodní motor, masážní pás k odbourání vnitřního tuku, masážní přístroj na nohy, nebo cestovní kufry. Všechny odcizené věci měl ihned po činu rozprodat a takto získané finance použít pro vlastní potřebu. Již obviněný muž se ke svým činům doznal a v současné době je stíhán vazebně.

Za přečin krádež, přečin porušování domovní svobody a přečin poškození cizí věci hrozí pachateli až pětiletý trest odnětí svobody. Trestného činu majetkového charakteru se dopustil poprvé.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku

14. ledna 2020

vytisknout e-mailem