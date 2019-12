Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Karviné

Karviná - Muž na základě příslibu společného soužití zaslal podvodníkovi více jak 400.000,- Kč

Policisté územního odboru Karviná v těchto dnech přijali oznámení od třiapadesátiletého muže, který se stal obětí internetového podvodu. Poškozený muž ve své výpovědi uvedl, že se na začátku měsíce října přes jeden inzertní portál seznámil se ženou, která mu uvedla, že je lékařkou v zahraničí a pochází z Dánska. S touto ženou si poté začal prostřednictvím e-mailových zpráv dopisovat, což trvalo několik týdnů. Po tom, co se s uvedenou sblížil a vyměnil fotografie, mu navrhla, že po skončení zahraniční mise se za ním přestěhuje do České republiky, kde spolu budou bydlet. Společně strávený život navíc opředla legendou velkého dědictví, které získala po svém zesnulém manželovi. Mělo se jednat o velký finanční obnos a cca 10 kg zlata. To jak poškozenému muži uvedla, mělo ale háček, dědictví mělo být uloženo u jedné zahraniční společnosti a potřebuje pomoc s financováním přepravy do České republiky. Muž tedy na prosbu ženy o pomoc souhlasil a ve dvou splátkách zaslal domnělé společnosti finanční částku, která přesáhla 400.000,- Kč. Při třetí a o mnoho vyšší splátce, kterou po něm společnost požadovala, si však uvědomil, že se nejspíš stal obětí podvodu, což se mu potvrdilo. Zjistil, že zahraniční společnost, se kterou jednal, neexistuje a své peníze zaslal podvodníkovi.

Ve věci byly již zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu, za což hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce trvání od dvou do osmi let.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku

30. října 2019

