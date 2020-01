Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Karviné

Karviná - 34 letý pachatel se vloupal do 15 provozoven, při jedné krádeži rozšlapal 90 kusů vajec

Karvinští policisté v těchto dnech sdělili obvinění 34 letému muži, který se měl v době od 17. prosince roku 2019 do 20. ledna 2020 vloupat do 15 provozoven a odnést si zboží za více jak 180.000,- Kč. Podezřelý muž se měl za více jak měsíc vloupat do různých provozoven jako například květinářství, kadeřnictví, rychlého občerstvení, restaurace, pekárny, dílny či do prodejny oděvů. Tyto krádeže měl provádět na území města Karviné a jeho přilehlého okolí. Při jedné z krádeží měl například znehodnotit skoro 90 kusů vajec. Pachatel si měl z provozoven odnášet nejen finanční hotovost, ale také různé zboží a elektroniku. Při jednom vloupání byl dokonce vyrušen pracovnicí, před kterou se dal na útěk. Veškeré takto získané finance měl použít pro vlastní potřebu. Za obdobný skutek byl již v minulosti odsouzen a potrestán.

Pachateli za přečin krádež a přečin poškození cizí věci hrozí v tomto případě až pětiletý trest odnětí svobody. Muž je v tuto chvíli stíhán vazebně

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku

30. ledna 2020

