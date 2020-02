Zpravodajství z Karviné

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté v těchto dnech ustanovili dva pachatele, kteří se na území nejen Karvinska dopouštěli opakované majetkové trestné činnosti.

Odcizené konzervy pro kočky skončily v žaludku psa jednoho z pachatelů.

V prvním případě se měl jednatřicetiletý muž dopouštět několika krádeží benzínu ze zaparkovaných vozidel. Vloupal se ale také do jednoho rodinného domu a jedné kůlny. Od začátku tohoto roku měl v nočních hodinách na území města Karviné v sedmi případech poškodit palivovou nádrž u zaparkovaných vozidel, ze kterých následně odčerpal do připravené plastové nádoby skoro 150 litrů benzínu. Ten měl následně dle jeho výpovědi pomocí kbelíku odnosit a následně přelít do svého vozidla. Policistům se navíc podařilo zjistit, že stejný muž se měl v polovině měsíce ledna vloupat do rodinného domu na Karvinsku, odkud měl odcizit například dámský kožich, svícny, zubní pasty, hřbitovní svíce, alkohol a na dvě desítky konzerv pro kočky, ty jak sám ve své výpovědi uvedl, dal sníst svému psovi. Z dřevěné kůlny si měl například odnést elektrocentrálu, nebo motorovou pilu. Těmito krádežemi měl způsobit skoro sto tisícovou škodu.

Muži již bylo sděleno obvinění z přečinu krádež, přečinu poškození cizí věci a přečinu porušování domovní svobody, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Na území Moravskoslezského kraje demontoval z vozidel katalyzátory, ty následně rozprodal

Osmadvacetiletý muž se měl v době od listopadu loňského roku dopustit několika pokusů a krádeží katalyzátorů ze zaparkovaných vozidel, které následně rozprodal. V jednom případě se měl pokusit o krádež kol ze zaparkovaného vozidla, byl však vyrušen majitelem a z místa utekl. Trestnou činnost páchal nejen na Karvinsku, ale také na Opavsku, nebo v Ostravě. Celkem měl způsobit škodu za více jak padesát tisíc korun.

Muž je podezřelý ze spáchání přečinu krádež, za což mu může být uložen až pětiletý trest odnětí svobody.

Oba muži se trestných činů majetkového charakteru dopustili opakovaně.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku

3. února 2020

