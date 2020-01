Zpravodajství z Karviné

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Karviná - Dvě ženy se pod smyšlenou legendou nechaly vpustit do bytů seniorů, kde je okradly

Karvinským policistům se díky dobré operativní činnosti podařilo ustanovit dvě ženy, které se od poloviny listopadu loňského roku do poloviny letošního ledna měly vlákat do bytů několika seniorů na Karvinsku, odkud si měly odnést nejen peníze, platební kartu, ale také elektroniku či elektrickou kytaru. Ženám ve věku 35 a 37 let již bylo sděleno obvinění z přečinu porušování domovní svobody, přečinu krádež, přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jedna z již obviněných žen (37 let) se měla v pěti případech nechat pozvat seniory do bytu, kdy používala vždy jinou legendu. Při jedné z nich například požadovala po seniorovi zaplacení dluhu jeho dcery, který měl činit několik tisíc. Před svým odchodem stihla muži ještě nepozorovaně odcizit z pokoje několik tisíc korun. Celkem si tak z bytu 78 letého poškozeného muže měla odnést skoro 20.000,- Kč. Dvě z pěti podobných krádeží měla provést společně s výše uvedenou 35 letou ženou. Obě se nechaly pod smyšlenou legendou pozvat k 83 leté paní, které měly z bytu odnést peněženku s doklady a finanční hotovostí, notebook a elektrickou kytaru. Ve druhém případě měly vstoupit do bytu 61 letého muže ihned po tom, co otevřel dveře. Ženy navíc měly využít skutečnosti, že poškozený muž ve svém bytě upadl na zem a z bytu si měly nepozorovaně odnést mobilní telefon a peněženku i s doklady. Veškeré věci, které seniorům odcizily, měly rozprodat a finance užít pro vlastní potřebu. Odcizenou platební kartu měly navíc použít k platbě hned několika nákupů. Karvinští policisté mimo jiné zjistili, že 37 letá žena měla navíc v prosinci loňského roku z čekárny praktického lékaře odcizit z kapsy bundy mobilní telefon za skoro 5.000,-Kč. Svými krádežemi měly pachatelky způsobit škodu za více jak 65.000,-Kč.

Obě ženy byly již v minulosti potrestány a odsouzeny za trestnou činnost majetkového charakteru. Starší z obviněných žen je v současné době stíhána vazebně.

Tímto bychom chtěli opětovně seniory upozornit, aby neotevírali dveře svých bytů cizím osobám a nezvali je do svých obydlí.

28. ledna 2020

