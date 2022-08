Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Karviné

Karviná - Vloupání do odstaveného vagónu s věcmi určenými k humanitární pomoci

Policisté z obvodního oddělení Bohumín během dvou měsíců přijali dvě oznámení o krádeži věcí z vagónu na odstavné koleji v prostorách nádraží. Jednalo se o věci určené k humanitární pomoci.

První oznámení bylo na začátku měsíce června tohoto roku. Dle prvotního oznámení neznámý pachatel poškodil páčením dvoukřídlé vrata odstaveného nákladního vagónu, překonal visací zámek a kovovou mříž a následně vnikl do vnitřních prostor nákladního vagónu. Dále bylo zjištěno také poškození kovové mříže u okna. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vagón, ve kterém byly připraveny věci k účelu humanitární pomoci, neznámý pachatel bral vše, co se hodilo, například dětské pleny, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, ale také další věci. Škoda byla vyčíslena na částku převyšující 10.000,- Kč. Policisté z obvodního oddělení Bohumín ve spolupráci orlovskými kriminalisty intenzivně na dopadení pachatele spolupracovali. Precizní operativní činností, zajištěním stop z místa činu či získanými poznatky nakonec kriminalisté ztotožnili trojici možných pachatelů. Jednalo se o muže ve věku 25, 34, 26 let. Kriminalisté spisový materiál převzali do své gesce a začali po podezřelých pátrat.

V polovině července komisař zahájil trestní stíhání a obvinil trojici mužů ze spáchání přečinu krádež. Nejmladšímu z nich dále kriminalisté prokázali další dva skutky krádeže a komisařem byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Zbývající dva obvinění jsou stíháni na svobodě. V případě prokázáni viny obviněným hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.

Druhé oznámení o vloupání do vagónu s věcmi určenými k humanitární pomoci na odstavené koleji v prostorách nádraží v Bohumíně policisté přijali na konci července 2022. Jak se následně při ohledání místa ukázalo, do vagónu bylo vniknuto obdobným způsobem jako v předchozím skutku. Dále pak policisté zjistili, že část věcí, které pochází právě z vagónu s humanitární pomocí, byly přesunuty do jiného odstaveného vagónu. Vzhledem k neexistující evidenci věci není vyloučeno, že došlo ke krádeži i dalšího zboží. V současné době stále muži zákona pátrají po možném pachateli či pachatelích a prověřují okolnosti daného skutku.

12. srpna 2022

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem