Zpravodajství z Karviné

45letá žena způsobila dopravní nehodu pod vlivem alkoholu – měla skoro 3 promile

Podezřelá žena měla usednout za volant vozidla i přes to, že před jízdou požila alkoholické nápoje, orientačním měřením jí bylo detekováno skoro 3 promile alkoholu v dechu. Za volant vozidla Citroen usedla ve večerních hodinách včerejšího dne a na ulici Hřbitovní ve směru do Českého Těšína nezvládla průjezd pravotočivou zatáčkou, vyjela mimo komunikaci a narazila přední částí do oplocení domu.

Jízdě a také samotné havárii podnapilé řidičky, byla přítomna policistka územního odboru Karviná ve svém služebním volnu. Ta řidiččce svým vozidlem zabránila v odjezdu a ženu následně zadržela ve chvíli, co se snažila z místa nehody odejít.

Následně byla převezena k jednorázovému ošetření do nemocničního zařízení, poté byla díky vysoké hladině alkoholu v dechu umístěna na protialkoholní stanici k vystřízlivění. Škoda na oplocení byla předběžně vyčíslena na částku skoro 20.000,-Kč.

Ve věci již byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy v tomto případě hrozí ženě trest odnětí svobody až na tři léta, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku

22. června 2020

