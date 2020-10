Zpravodajství z Frýdku-Místku

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté z obvodního oddělení Nošovice na Frýdeckomístecku se můžou pyšnit svou prací. Na začátku minulého týdne kontrolovali rekreační chaty zejména v horských oblastech svého území. V průběhu kontrol „narazili“ na jim dobře známého muže. Na základě místní a osobní znalosti věděli, že se jedná o důvodně podezřelého, na kterého byl vydán předchozí souhlas k zadržení pro podezření ze spáchání majetkové trestné činnosti. Následně byl zadržen a předán do rukou kriminalistů, kteří v dobré práci pokračovali. Při výslechu se 58letý muž doznal k 14 činům vloupání do rekreačních chat v Beskydech, kdy polovina případů nebyla prozatím poškozenými oznámena.

Recidivista byl opakovaně odsouzen za majetkovou trestnou činnost a v polovině srpna tohoto roku byl z výkonu trestu propuštěn. Náprava mu však nevydržela dlouho. Už po propuštění měl vniknout do jedné z chat, ve které pobýval až do doby svého zadržení. Ve většině případů se měl do objektů dostat po rozbití skleněné výplně. Z chat většinou měl brát jídlo, léky, ale také boty.

Komisař proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Právní kvalifikace byla rozšířena také o přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání z důvodu, že byl muži mimo jiné uložen trest zákazu pobytu v okrese Frýdek-Místek na dobu 4 let, tedy platnost tohoto zákazu trvá do roku 2024. Na soudní líčení si obviněný muž počká ve vazební věznici, o které rozhodl soudce. V úkonech trestního řízení i nadále policisté pracují.

por. Bc. Eva Michalíková

dne 26. října 2020

