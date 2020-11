Zpravodajství z Frýdku-Místku

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Frýdek-Místek - Objasněné krádeže elektro koloběžek…

Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality z Frýdku-Místku do týdne objasnili krádež dvou koloběžek z elektro prodejny ve Frýdku-Místku. Operativní činností, vyhodnocením zajištěných důkazů rychle ztotožnili možného pachatele, kterým se později ukázal 43letý muž. Kriminalistům se ke krádeži doznal a do výslechu uvedl, že si šel pořídit „svou novou“ koloběžku, protože se mu jeho rozbila. Využít měl večerní doby, tmy a toho, že se v danou chvíli nikdo poblíž obchodu nepohyboval. Násilně měl vniknout do prodejny, ze které odcizil hned u vstupu koloběžku. Později zjistil, že nebyla nabitá a rozhodl se na místo činu vrátit. Po několika hodinách své jednání zopakoval, ale tentokrát měl větší štěstí. Odcizit měl druhou koloběžku, na které se mu podařilo z místa činu odjet. Obviněný muž s policisty spolupracoval, dobrovolně koloběžky vydal a tyto byly vráceny poškozené společnosti. Svým jednání tak způsobil škodu ve výši téměř 23.000,- Kč.

Komisař zahájil proti muži trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání pokračujícího zločinu krádeže.

Uvedeného jednání se dopustil v době nouzového stavu, proto mu nyní hrozí trest odnětí svobody za zločin od dvou do osmi let.

por. Bc. Eva Michalíková

27. října 2020

