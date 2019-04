Zpravodajství z Frýdeckomísteka

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Frýdek-Místek - Šli se zapsat na fotbalový trénink, místo toho měli okrást trenéry…

V minulých dnech policisté z Třince ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření dvěma cizincům ve věku 22 a 23 let ze spáchání přečinu krádeže. Tito měli v jednom z fotbalových klubů na Třinecku vniknout do šaten i kanceláří trenérů a odcizit mimo jiné mobilní telefony, značkovou obuv, ale také hodinky a to vše v hodnotě zhruba dvacet tisíc korun. Z těchto prostor je viděli vycházet trenéři, kterým tvrdili, že mají zájem hrát fotbal. Z lupu se však podezřelí neradovali dlouho. Poté, co trenéři zjistili, že jim byly odcizeny věci, začali pachatele sledovat. Jednoho z nich zadrželi, druhému se podařilo utéci neznámo kam. Na místo se dostavili jak muži zákona, tak i policejní kynolog se služebním psem jménem Cherus. Policisté do několika minut zadrželi druhého podezřelého muže, který však při svém útěku zcizené věci odhodil neznámo kam. Zde už přichází práce pro služebního psa Cheruse, který po zachycení stopy označil místo, kde se nacházely schované věci. Odcizené věci byly všechny vráceny zpět do rukou majitelů bez poškození.

Nyní dvojici podezřelých mužů za jejich počínání hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Bc. Eva Michalíková

oddělení tisku a prevence

územní odbor Frýdek-Místek

5. dubna 2019

