Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Frýdek-Místek - Přepadl starší manželský pár, manžela zbil a ženě odcizil kabelku, na témže místě a týž den vytrhl ženě s kočárkem z ruky mobilní telefon

Třinečtí kriminalisté “pouze na základě získaného popisu“ vypátrali pachatele do dvou dnů.

Od přijetí oznámení těchto závažných skutků začali kriminalisté z Třince ihned shromažďovat veškeré informace, které by je přivedly k pachateli. Na základě získaného podrobného popisu muže, který poskytly jak poškozené osoby, tak svědci události, policisté započali s intenzivním pátráním.

To je přivedlo na stopu 30letého muže, který měl opravdu v den státního svátku dne 17. listopadu 2020 na ulici 1. Máje v Třinci přepadnout jak postarší pár, tak 31leté mamince s kočárkem odcizit z ruky mobilní telefon.V obou případech se dal pachatel po incidentu na útěk.

K prvnímu skutku došlo kolem 10:00 hodin dopoledne. Žena s kočárkem a v doprovodu s ještě jedním dítětem procházela ulicí 1. Máje v Třinci a v ruce držela mobilní telefon. Když přicházela k přechodu pro chodce, zezadu k ní přiběhl muž v kapuci, ústa měl zakryty rouškou a z ruky ji vytrhl mobilní telefon, se kterým se ihned dal na útěk.

Pachatel se však na místo vrátil ten den ještě jednou. Tentokrát si ke svému činu měl vyhlédnout starší manželský pár. V době, co se manželé dívali na vývěsní tabuli města Třinec, měl přistoupit zezadu ke starší 71leté ženě, které se snažil z ramene strhnout kabelku. Při jejím přetahování měl muž ženu srazit na zem a způsobit jí zranění v oblasti hlavy. 72letý manžel ihned zareagoval a sehnul se ženě na pomoc, toho však měl využít pachatel a staršího pána několikrát udeřit opět do oblasti hlavy, čímž mu měl způsobit krvácivá zranění. Po chvíli i s kabelkou z místa utekl.

Bohužel v kabelce nenašel zřejmě to, co hledal, žena si s mužem vyšla pouze na procházku a veškeré cenné věci jako například doklady nebo peněženku zanechala doma. V kabelce tak měla pouze běžné věci, a to kapesníčky nebo klíče od bytu.

Pachatel je v tuto chvíli stíhán vazebně, ve své výpovědi se ke skutkům částečně doznal, uvedl ale, že byl pod vlivem alkoholických nápojů, proto si celý incident nevybavuje.Odcizený mobilní telefon policistům dobrovolně vydal, ke kabelce sdělil, že tuto odhodil a nic si neponechal.

Jedná se o muže cizí státní příslušnosti, který na územní našeho státu přechodně pobývá s ohledem k jeho zaměstnání.

Soudem mu může být uložen za spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a zločinu krádež trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Karolína Bělunková

26. listopadu 2020

