Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Frýdek - Místek - Opakovaně se vrátil na místo a nakonec měl odcizit peníze z veřejné sbírky „Vánoční strom“

Policisté z obvodního oddělení Frýdek-Místek v minulých dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili třiadvacetiletému muži podezření ze spáchání přečinu krádeže. Ten se měl pokusit 13. prosince 2019 vypáčit pokladničku veřejné sbírky „Vánoční strom“, která byla umístěna na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku. Odcizení peněz však nevyšlo napoprvé, překazit to měl nečekaný kolemjdoucí muž. Proto z místa pachatel utekl. Svůj čin měl nakonec mladík dokončit dva dny před Vánocemi. Podezřelý se vybavil lepším nářadím, díky kterému se mu nakonec do pokladny podařilo vniknout. Vybrané peníze dal do příruční tašky, kterou měl při sobě a následně se dal na útěk. Netušil však, že jeho počínání celou dobu sledovali strážníci Městské policie Frýdek-Místek prostřednictvím kamerového systému. Mladíkovi ani nepomohlo, že při útěku odhodil bundu, nářadí i odcizené peníze. Strážníci muže dopadli a předali do rukou mužům zákona k dalším procesním úkonům.

Finanční obnos ve výši téměř 10.000,- Kč byl vrácen Statutárnímu městu Frýdek-Místek. Podezřelý muž se doznal jak k pokusu, tak k samotnému činu. Důvodem svého jednání uvedl špatnou finanční situaci. V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Eva Michalíková

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 30. prosince 2019

Související dokumenty 2019-12-22.mkv

Velikost souboru:56,8 MB / formát MKV

vytisknout e-mailem