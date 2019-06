Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Frýdek-Místek - vloupání do objektů

Policisté z obvodního oddělení Frýdku-Místku v těchto dnech pátrají po dosud neznámých pachatelích, kteří se hned ve svou případech měli vloupat do objektů a z těchto odcizit jízdní kola. V prvním případě v přesně nezjištěné době během minulého týdne se vloupal do sklepních prostor v jednom z panelových domů ve Frýdku-Místku. Do těchto se dostal tak, že překonal mříže a následně poškodil vstupní dveře vedoucí do sklepní kóje, ze které následně odcizil pánské horské jízdní kolo modré barvy. Poškozenému tak způsobil škodu za deset tisíc korun.

V druhém případě dosud neznámý pachatel v neděli během dopoledne vnikl na pozemek rodinného domu ve Starém Městě, kde z garáže odcizil pánské jízdní kolo černé barvy. Pachatel to měl o to jednodušší, že zahrada i garáž byla volně přístupná. Poškozené tak vznikla škoda zhruba za osm tisíc korun.

Policisté v těchto věcech zahájili úkony trestního stíhání ze spáchání z přečinů krádeže a porušování domovní svobody, za což pachateli v případě dopadení hrozí dvouleté vězení.

Při této příležitosti bychom chtěli připomenout a apelovat na majitele nemovitostí, aby si zabezpečili svůj majetek, nedávali příležitost zlodějům, stačí opravdu okamžik a chvilka nepozornosti a můžou tak přijít o své věci a stát se tak oběťmi trestného činu. Doporučujeme zamykání nejen vstupních dveří, ale také branek i přesto, že se obyvatelé nachází na svém pozemku či domě. Velkou pomocí jsou také dobré sousedské vztahy a vzájemná kontrola majetku. A v neposlední řadě doporučujeme nenechávat na zahradě žádné cenné věci.

por. Bc. Eva Michalíková

oddělení tisku a prevence

územní odbor Frýdek-Místek

24. června 2019

