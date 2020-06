Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Frýdek-Místek - Tři muži na Třinecku způsobili krádežemi více jak půl milionovou škodu

Třineckým kriminalistům se podařilo objasnit sérii majetkové trestné činnosti, kterou páchali tři muži ve věku 24,24 a 34 let na území města Třinec, a to od měsíce listopadu loňského roku do letošního února.

Jeden z již obviněných mužů (24 let) se vloupal do budovy sportovního areálu, odkud odcizil sportovní oblečení, tašky, kosmetiku a reproduktor. Vloupání provedl také do budovy sociálních služeb a do sesterny lékařské ordinace, odkud si odnesl nejen několik kusů různých cukrovinek, notebook, finanční hotovost, ale také několik injekčních stříkaček, balení léků a neorazítkované předtisky lékařských receptů. Tento muž navíc na přelomu měsíce ledna a února tohoto roku odcizil osobní motorové vozidlo VW Golf, které následně převezl na území sousedního státu a předal za účelem splacení svého dluhu. Třinečtí kriminalisté odcizené vozidlo vypátrali a za pomocí kolegů sousedního státu zajistili a předali jeho majiteli.V měsíci listopadu loňského roku se měl také vloupat do místní restaurace a zároveň penzionu. Z mrazicího boxu v prostorách baru odcizil několik kusů nanuků, skoro 30 lahví alkoholu různých značek, tiskárnu, televizi, pokladnu a několik plátěných ubrusů. Z pokojů penzionu si s sebou odnesl několik televizí a dvě relaxační křesla. Při svém odchodu navíc stěny a podlahu ubytovací části postříkal hasicím přístrojem.

Tentokrát všichni tři muži ve stejném měsíci vnikli do průmyslového areálu, kde se vloupali do tří firem. Ve všech třech firmách odcizili elektrické nářadí různého typu. Z jedné firmy odcizili dokonce elektrické nářadí za skoro 200.000,-Kč. Policisté navíc z výpovědi 24letého muže zjistili, že měl svého známého pravidelně vozit na území sousedního státu za účelem nákupu omamných a psychotropních látek, sám měl také občas “drogu“ užít.

Všichni tři muži jsou v současné době stíháni vazebně. Touto trestnou činností způsobili poškozeným více jak půl milionovou škodu.

Všem třem mužům za spáchání výše uvedených krádeží hrozí až pětileté tresty odnětí svobody, jednomu z nich bylo navíc trestní stíhání rozšířeno o trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku

08 . června 2020

vytisknout e-mailem