Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Frýdek-Místek - Ke krádeži v jednom hypermarketu zlákaly dva muže především kosmetické balíčky, drogistické zboží a alkohol za několik tisíc

Do jednoho hypermarketu ve Frýdku-Místku zamířili v pozdních večerních hodinách dne 1. prosince 2019 dva muži, kteří se rozhodli zpříjemnit vánoční svátky krádeží několika vánočních balíčků, drogistického zboží a alkoholu. Oba muži měli vstoupit na prodejní plochu do prostor s drogérií, kde jeden z nich svému spolupachateli do jeho batohu měl uschovat nejen několik kusů vánočních kosmetických balíčků, ale i více jak dvacet kusů deodorantů různých značek. S takto plným batohem muž následně z prodejny nepozorovaně odešel, aniž by za zboží zaplatil. Sedmadvacetiletý pachatel si měl poté na prodejní ploše svou tašku naplnit obdobným zbožím jako jeho kamarád a z prodejny taktéž nepozorovatelně odejít. Při odchodu však stihl ještě vzít dva dárkové balíčky s alkoholem za skoro tisíc korun. U hlavního vstupu byl však i s odcizeným zbožím zadržen ostrahou prodejny, kdy při snaze o útěk ještě sedmadvacetiletý pachatel poškodil skleněnou výplň posuvných vstupních dveří prodejny. Policisté zjistili, že u sebe měl uschováno nejen odcizené zboží, jehož hodnota přesahuje částku šesti tisíc korun, ale navíc u něj nalezli i odcizenou platební kartu.

Sedmadvacetiletý pachatel se uvedeného jednání dopustil i přes to, že již v minulosti byl za obdobný skutek majetkového charakteru odsouzen a potrestán. Ve zkráceném přípravném řízení tak hrozí pachateli za přečin krádež a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku trest odnětí svobody až na tři léta.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku

1. prosince 2019

