Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Frýdek-Místek - Odjel na kradeném jízdním kole, poté se udal na linku 158

Koncem minulého týdne policisté z obvodního oddělení Brušperk ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 37letému muži ze spáchání z přečinu krádež. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let.

V polovině tohoto měsíce měl muž vniknout do společných prostor bytového domu v obci Stará Ves nad Ondřejníkem a to přes neuzamčené vstupní dveře. V těchto prostorách nedříve měl odcizit pásovou brusku a poté se měl pokusit odcizit jízdní kolo. To se mu však nepodařilo z důvodu, že k tomuto byl připevněn vozík pro přepravu dítěte. Proto se přesunul do společné garáže, kde měl následně odcizit pánské jízdní kolo. Škoda tak za odcizené věci činí téměř dvacet tisíc korun.

Svědomí však podezřelému nezůstalo dlouho čisté a sám se následující den udal na linku 158.

Policistům následně dobrovolně vydal odcizenou brusku a také uvedl název zastavárny, kde měl kolo zastavit. V současné době byly obě odcizené věci vráceny zpět do rukou majiteli. Důvodem svého jednání uvedl těžkou finanční situaci.

por. Bc. Eva Michalíková

oddělení tisku a prevence

územní odbor Frýdek-Místek

29. července 2019

