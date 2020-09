Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Frýdek-Místek - 24letý muž vyráběl pervitin na několika místech města Frýdku-Místku

24letý muž vyráběl pervitin na několika místech města Frýdku-Místku - vyrobil nejméně 700g

Frýdeckomístečtí kriminalisté v souvislosti se zvlášť závažným zločinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obvinili 7 osob ve věku od 24 do 32 let z toho dvě ženy.

Samotnou výrobou drogy se zabýval nejmladší z obviněných a to 24letý muž. Kriminalistům se do současné doby podařilo zjistit, že od měsíce ledna do července tohoto roku měl za spolupráce svého 32letého komplice vyrobit nejméně 700g látky pervitin. Tuto měl následně distribuovat a rozprodat nejméně 20 osobám. K samotné výrobě psychotropní látky docházelo na několika místech města Frýdku-Místku. Drogu vařil nejen ve svém bydlišti, ale pro tyto účely si také opakovaně vypůjčoval byt své již obviněné kamarádky. K výrobě dokonce využil i prostory ubytovacího zařízení ve Frýdku-Místku. V souvislosti s odhalováním této trestné činnosti bylo provedeno hned několik prohlídek bytových prostor, v rámci kterých byly zajištěny nejen komponenty na výrobu omamných a psychotropních látek, ale také chemické látky, které jsou k samotné výrobě potřeba.

Obviněný 24letý muž se policistům doznal, že měl několikrát spolu se svým komplicem navštívit území sousedního státu, kde v prodejnách lékáren skupoval volně prodejná léčiva, které použil na výrobu drogy. Obviněný také uvedl, že mu pracovníci v jedné lékárně dokonce prodali 100 ks balení léků najednou. Jiné chemické látky potřebné k výrobě drogy si z cizího státu objednával například prostřednictvím internetu.

Bylo zjištěno, že dvěma mužům v průběhu uvedené doby prodal drogu za 180.000,-Kč a 90.000,-Kč. Většinu financí, které však prodejem získal, prosázel, prohrál v loterii nebo na automatech.

Za zhruba 700g vyrobeného pervitinu si tak mohl obviněný muž přijít na 700.000,-Kč.

Za stejnou trestnou činnost byl již v minulosti souzen a odsouzen podmíněným trestem. V současné době je jako jediný 24letý muž stíhán vazebně.

nprap. Bělunková Karolína

OT Ostrava 1. 9. 2020

vytisknout e-mailem