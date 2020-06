Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Frýdek-Místek - Na fasádu domu nakreslil skoro metrový nůž

Policisté obvodního oddělení ve Frýdku-Místku přijali na konci minulého týdne oznámení o poškození jednoho z panelových domů. Dosud neustanovený pachatel na fasádu domu namaloval černo-červenou barvou skoro metrový obrazec znázorňující nůž. Společenství vlastníků bytových jednotek vyčíslilo škodu v předběžné výši na 4.000,-Kč.

Za přečin poškození cizí věci hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok.

Vloupal se do kontejneru na oděvy a elektroodpad v obci Ostravice

Dvaadvacetiletý muž se měl dne 29. května 2020 v brzkých ranních hodinách vloupat nejen do kontejneru na textil, ale také do kontejneru na elektroodpad v obci Ostravice. Po překonání zámku kovových dveří kontejneru na textil z něj měl následně odcizit hned několik zde umístěných pytlů s oděvy. Bezprostředně po tom měl také vniknout do vedle stojícího kontejneru na elektroodpad, odtud však nic neodcizil.

Ještě téhož dne byl podezřelý muž policisty vypátrán a zadržen. Svým jednáním měl způsobit nejen poškozené společnosti škodu na odcizeném oblečení v dosud neustanovené výši, ale způsobit také škodu na dvou kontejnerech.

Jelikož byl podezřelý muž již v minulosti za trestné činy majetkového charakteru odsouzen a potrestán, může mu být uložen trest odnětí svobody v délce trvání až na tři léta.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku

01. června 2020

vytisknout e-mailem