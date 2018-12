Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Frýdek-Místek - Muž se taxíkem sám odvezl domů

Začátkem tohoto týdne policisté z obvodního oddělení Třinec sdělili obvinění třiačtyřicetiletému muži z přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Muž měl na konci měsíce listopadu v ranních hodinách nasednout do vozidla taxislužby. Usedl na místo spolujezdce se záměrem se nechat odvést domů, avšak zjistil, že na místě řidiče nikdo nesedí. Všiml si, že v zapalování byly klíče. Po chvilce netrpělivého čekání na řidiče se měl muž odhodlat a přesednout na místo řidiče a sám se měl odvézt domů asi jeden a půl kilometru. Vozidlo řádně uzamknul, aby ho nikdo neodcizil a odešel. Asi po dvou hodinách vozidlo taxíku si majitel sám našel a následně celou věc oznámil na policii.

Podezřelému muži za tento skutek hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Opakovaně se dopouštěla krádeží

V úterý v odpoledních hodinách žena ve věku šestatřiceti let navštívila prodejnu v Třinci se záměrem jít si „nakoupit“. Vstoupila do drogistického oddělení a vložila si do nákupního vozíku mimo jiné parfém, deodorant, šampón, ale také vlasový olej či barvu na vlasy a s tímto zbožím odešla do převlékací kabinky. Tam si měla věci z vozíku uschovat do kabelky. Následně se dala k samoobslužným pokladnám a to bez zaplacení. Vzhledem k tomu, že ochranka z obchodu už ženu znají z minulosti, dávali si na ni pozor a její počínán sledovali přes kamerový systém. Podezřelá žena v zázemí dobrovolně vrátila odcizené zboží. Svým jednáním tak způsobila škodu společnosti téměř za tisíc korun.

Třinečtí policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu krádež. Jelikož se žena obdobného jednání v posledních třech letech dopustila opakovaně, hrozí ji nyní pobyt za mřížemi až na tři léta.

por. Bc. Eva Michalíková

oddělení tisku a prevence

územní odbor Frýdek-Místek

20. prosince 2018

vytisknout e-mailem Google+