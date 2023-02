Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - I přes propracovanou přípravu policistům z Ostravy neunikli, již druhý den byli zadrženi

Operační důstojník na tísňovou linku 158 dne 8. února 2023 přijal oznámení od ženy, která sdělila informaci k odcizení vozidla značky Mazda CX3 v Ostravě-Porubě. Tuto skutečnost operační okamžitě předal jak hlídkám v terénu, tak kriminalistům. Začalo rozsáhlé pátrání po odcizeném vozidle a možných pachatelích. Na základě získaných informací a vyhodnocení kamerových záznamů také z městského kamerového systému byla vytipována úniková trasa do zahraničí.

Začalo rozsáhlé pátrání, do kterého byly zapojeny různé organizační články krajského i městského ředitelství (např. kriminalisté, uniformovaní policisté, ale také policisté z dálničního oddělení, operačního odboru i z oddělení zahraničních vztahů v Chotěbuzi). V době prověřování se zjistilo, že krádež vozidla Mazda CX3 by mohla mít souvislost s krádeží vozidla stejné značky v Olomouckém kraji, a to z předchozího dne. I zde se ukázala profesionální spolupráce mezi kraji, kdy byly zjištěny potřebné informace.

Operativním šetřením a získanými poznatky kriminalisté ustanovili možné vozidlo značky Hyundai, kterým dva neznámí pachatelé jezdili ze sousedního státu do naší republiky páchat trestnou činnost. Dne 9. února 2023 (tedy den po odcizení vozidla z Ostravy-Poruby) policisté z dálničního oddělení zastavili podezřelé vozidlo, ve kterém cestovali dva muži. Zřejmě se nechtěli dobrovolně vzdát. Jeden z mužů začal fabulovat a komplikoval naši práci, vydával se totiž za své jednovaječné dvojče. Zde přichází spolupráce s oddělením zahraničních vztahů v Chotěbuzi a s kolegy ze zahraničí, kdy nám pomohli rozklíčovat tuto situaci. Bylo zjištěno, že se jedná o 24letého muže s několika záznamy v rejstříku trestu. Bratr, za kterého se však vydával, byl bezúhonný. Nakonec se policistům doznal, že je chtěl zmást. V druhé zadržené osobě byl ztotožněn 38letý muž. Oba zadržení byli občany cizí státní příslušnosti.

Jednalo se opravdu o sofistikovaný případ. Vše začalo přípravou „falešných“ registračních značek a vytipováním aut, která byla následně odcizena (v Ostravě-Porubě a v Olomouci). Za použití předem připraveného technického zařízení bez použití násilí měli vniknout do vozidel, která poté odcizili. Jak bylo zjištěno, české registrační značky byly z odcizených aut sundány a místo nich měli přimontovat již připravené „falešné“ značky. Pak vycestovali zpět do rodné země. Jejich „činnost“ však netrvala dlouho a do druhého dne byli zadrženi. Při prohlídce vozidla byly zajištěny mimo jiné další registrační značky. Kriminalistům z Ostravy se dále podařila zjistit místa, kde byla odcizená vozidla ukrytá. Tato již byla ze zahraničí dovezena, ohledána a vrácena zpět majitelům.

Komisař 4. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil proti oběma mužům trestní stíhání a obvinil je ze spáchání trestného činu krádež. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě odsouzení jim hrozí až pětileté vězení.

Případ si převzal celoměstský útvar policie Městského ředitelství Ostrava 10. oddělení obecné kriminality. Kriminalisté nadále pokračují v prověřování, zda se nemohlo jednat o organizovanou skupinu a tuto trestnou činnost nepáchali napříč celou Českou republikou.

dne 27. února 2023

por. Bc. Eva Michalíková

