Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Chtěl auto, proto měl zřejmě loupit…

Operační důstojník na tísňovou linku 158 přijal v polovině května oznámení o loupežném přepadení v jedné z firem v Ostravě-Zábřehu.

Neznámý pachatel nejdříve vnikl na pozemek společnosti, kde se chtěl zmocnit některého ze zde zaparkovaných aut. U jednoho z nich rozbil skleněnou výplň okna, ale v danou chvíli se mu ani jedno odcizit nepodařilo. Poté vnikl do apartmánu, který byl v objektu. Tam vzal klíče ze dveří i s elektronickým čipem od vstupní brány objektu. Následně slovně a poté i fyzicky napadl zaměstnance, který právě přišel do zaměstnání. Pachatel držel v ruce kovovou tyč a pod pohrůžkou donutil muže, aby mu zpřístupnil vnitřní prostory firmy. Podle výslechu svědka chtěl vzít klíčky od auta, které bylo zaparkováno v prostorách firmy a s tím odjet. Z obavy o svůj život muž uposlechl a šel s pachatelem do kanceláří. Zde ho opakovaně fyzicky napadl několika fackami a nakonec mu z ruky vytrhl kancelářskou aktovku. Z té odcizil peněženku s penězi a osobními doklady, včetně platební karty. V neposlední řadě také napadl ženu, která přijela do práce autem. Opět pod pohrůžkou kovové tyče ji vytáhl z vozidla, kterého se zmocnil a odjel neznámo kam. Muži zákona po přijatém oznámení byli na místě do několika minut a celou situaci začali prověřovat. Policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava začali pátrat v blízkém okolí jak po odcizeném vozidle, tak po pachateli. Během chvilky na ulici Pavlovova nalezli nabourané auto již bez řidiče. Kontrolou zjistili, že se jedná právě o odcizený vůz.

Z důvodu charakteru násilného trestného činu se prověřováním začali zabývat kriminalisté z 9. oddělení obecné kriminality Ostrava, specializující se na odhalování násilné trestné činnosti. Pátrání po podezřelém zahrnovalo konvenční postupy, informace byly zjišťovány nejen v okolí místa činu, ale také vyhodnocením stop, které byly na místě zajištěny. Téměř do deseti dnů kriminalisté věděli jméno podezřelé osoby. Jednalo se o 28letého muže z Olomouckého kraje, kterého následně ve spolupráci s kolegy z Lipníku nad Bečvou zadrželi.

Komisař 9. oddělení obecné kriminality Ostrava proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a dále pak z přečinů krádež, porušování domovní svobody, poškození cizí věci, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněné užívání cizí věci.

Jak se ukázalo, dnes už obviněný muž toho měl na svědomí daleko více. Mezi tímto spáchaným skutkem a jeho zadržením se měl vloupat do několika rodinných domů na Novojičínsku. Komisař podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě prokázání viny hrozí muži až 10 let vězení. Obviněný muž má již 10 záznamů v rejstříku trestu, kdy už v minulosti byl odsouzen a potrestán za loupežné přepadení.

dne 21. června 2022

por. Bc. Eva Michalíková

