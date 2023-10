Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - POZOR – obětí vydírání můžete být v každém věku

Proto je důležité vědět, s kým si píšete přes různé aplikace mobilních sítí.

Ostravští policisté v těchto dnech opět evidují případy, kdy obětmi se stali lidé prostřednictvím mobilních aplikací. Nutno podotknout, že v těchto případech je zřejmé, že celá komunikace byla přepisována překladačem. Mnohdy nebyl rozeznáván ženský či mužský rod a slova byla psána s chybami.

V prvním případě byla poškozenou osobou žena, které bylo přes 60 let. Ta uvedla, že se seznámila s mužem přes aplikaci TikTok, kterou měla nainstalovanou v mobilním telefonu. Nějakou dobu spolu komunikovali, zpočátku si psali jen tak o životě, poté však už probíhala tzv. dvousmyslná komunikace. Nakonec ji neznámý muž pod přezdívkou „Gerhard Joe“ nabídl, aby si psali přes Google chat. Žena s tím neměla problém. Údajný muž ji psal informace o své osobě, že je z Německa, že trpí nemocí a tak si během několika dnů získal zřejmě i její důvěru. Poškozená se cítila osamoceně, možná i to zapříčinilo její dnes už nepochopitelné chování. Zřejmě jí i lichotilo, že má o ní zájem pohledný muž. Neuběhl ani týden dopisování a od „nápadníka“ obdržela fotografii pánského přirození. Následně ale muže vyzvala, aby jí poslal fotku celé postavy. Jak žena požadovala, tak se stalo. Přišla fotografie pohledného muže ve středním věku. Ten naopak chtěl po ženě zaslat nahé fotky. Zde se poškozená rozhodla správně a sdělila mu, že takové věci nedělá! Uživatel se však touhy po nahé fotce nevzdal. Další dny ženě posílal lichotky, až do té chvíle, než ji přiměl se vyfotit. Starší žena mu zpočátku poslala fotografie “pouze“ intimních míst. To se však údajnému nápadníkovi nelíbilo. Doslova jí vyzval, aby mu natočila video i s obličejem. Jak zazněl požadavek, tak se stalo a žena se nakonec natočila včetně intimních partií. Následující den komunikace probíhala už v jiném duchu. Najednou měl být muž v nemocnici s vážnou nemocí a dokonce i poslal fotku z nemocničního lůžka. Tu už žena poznala, že se jedná o fotomontáž. Zřejmě jí došlo, že to bude podvodník, ale už bylo pozdě, protože již disponoval erotickým videem. V konverzaci nastal obrat. Po ženě požadoval 500 amerických dolarů. V případě, že peníze nepošle, tak video a fotky rozešle rodině i na sociální sítě. Aby umocnil svou výhružku, zaslal ženě vyfocené rodinné příslušníky, které měla uložené na facebooku. Poškozená proto šla celou událost nahlásit na policii.

Ve druhém případě byl poškozený muž přes 40 let. Podobný případ, jen jiná aplikace. Tentokrát se s potenciální ctitelkou seznámil přes Instagram. Začalo to s žádostí o sledování a nakonec skončilo dopisováním a video hovorem. Vše trvalo jen dva dny. První večer „pouze“ psaní o životě a následně ho měla uživatelka vyzvat, aby jí druhý den zavolal. Jak si přála, tak se stalo. I přes technické problémy se nakonec uskutečnil video hovor. Žena mu hned začala ukazovat svá ňadra. Do kamery nemluvila a jen psala, že muže neslyší a vyzvala ho, že i ona chce vidět jeho přirození. Netrvalo dlouho a poškozený udělal to, co žena na druhé straně požadovala. Asi netušil, že si to nahrává a obnažené video i s jeho obličejem může být použito proti němu. Po ukončení hovoru se opět komunikace obrátila. Muž obdržel výhružné zprávy, jestli nepošle 25.000 korun, video bude rozesláno jak rodině, přátelům, tak všude po sociálních sítích.

Kriminalisté 6. oddělení obecné kriminality z Ostravy Vítkovic v obou případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů vydírání.

Co z toho plyne

Pamatujte na to, že vše co uděláte, může být použito proti vám. Podvodníků, kteří chtějí jen vaše peníze za intimní fotky či videa, je na internetu spousta. Uvědomte si, že výměnou intimního materiálu riskujete vydírání, proto nikomu nic neposílejte a chraňte si své soukromí. Ve chvíli, kdy po vás někdo bude požadovat zaslání peněz, nikdy nic neplaťte. Své požadavky totiž budou zvyšovat, proto se hned obraťte na Policii ČR.

dne 19. října 2023

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem