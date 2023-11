Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - K dalšímu okamžitému dopadení pachatelů pomohla spolupráce s poškozenou ženou

V minulých dnech byli policisté z Ostravy-Mariánských Hor informováni o možném podvodném jednání při výkupu zlatých šperků. Vše začalo tím, že do prodejny zlatnictví opakovaně přišli cizinci s dotazem na možnost odkoupení zlatých šperků označených jako 14 karátové zlato. Po prvním realizovaném odkupu pojala majitelka specializované prodejny podezření, že by se mohlo jednat o silně pozlacené šperky, které obsahují zlato pouze na povrchu. Proto se celou záležitostí začala zabývat. Provedla odbornou analýzu vykoupených šperků a rovněž zjišťovala z informačních zdrojů podrobnosti k obdobným objasněným případům z minulosti. Pro potvrzení své teorie realizovala ještě jeden výkup šperků, který skutečnost, že se jedná o silně pozlacené šperky, které jsou označeny klamavě značkou ryzosti 585. S cizincem se následně domluvila na další schůzku, kde mělo dojít opět k obchodu. Se svými poznatky a odůvodněným podezřením na podvodné jednání však před posledním odkupem šperků seznámila policisty. Díky této informaci si muži zákona připravili opatření, do kterého byli zapojeni jak policisté z obvodního oddělení a kriminalisté z Mariánských Hor, tak policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava. Během samotného obchodování došlo k zadržení muže a následně i dalších cizinců, muže a ženy, kteří prodejnu zlatnictví v průběhu 14 dnů postupně navštívili. V den zadržení přijeli autem před prodejnu a jeden ze zadržených šel vyřídit prodej zlata. Cizinci uskutečnili prodeje i v jiných prodejnách zlatnictví, tentokrát však neuspěli díky tomu, že prodejna byla vybavena laboratoří a vysoce odborným personálem i obezřetným majitelem.

Trojici zadržených si následně převzali kriminalisté, kteří se celou událostí začali zabývat. Potvrdilo se, že nabízené „zlato“ nebylo zlato. Jeho povrch byl sice pozlacený, ale uvnitř se jednalo o jiný kov než deklarovanou klenotnickou slitinu 14 karátového zlata. Všem zadrženým bylo prokázáno, že v pěti případech měli nabízet šperky v obchodech specializujících se na prodej zlata. Nabízené a prodané šperky měli vydávat za zlaté, z čehož také vycházela cena, za které je prodávali. Ve třech případech tak za nabízené zlato získali přes 70.000 korun. Ve dvou případech však se obchod neuskutečnil.

Komisař 5. oddělení obecné kriminality třem osobám (mužům ve věku 23 a 37 let a ženě ve věku 25 let) sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu podvodu. Ukázalo se, že všechny podezřelé osoby se nějakým způsobem na činech spolupodílely, kdy u nabízení šperků se aktéři měli střídat. Ke spáchání těchto činů se všichni přiznali.

Doporučení:

Převážně v těchto předvánočních dnech vám můžou různí lidé na bazarových portálech nabízet levnější šperky. Před koupí si vždy ověřte jejich pravost u specializovaného prodejce. Také prodejcům zabývajícím se prodejem zlata doporučujeme, aby byli obezřetní a kupovali pouze deklarované šperky anebo se s analýzou obrátili včas na Puncovní úřad nebo specializované prodejny.

dne 22. listopadu 2023

por. Bc. Eva Michalíková

