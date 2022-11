Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - Přímo na ulici byl zadržený kriminalisty

V podzimních měsících si kriminalisté z Ostravy-Hrabůvky spojili několik případů, které by mohla páchat jedna osoba. Způsob krádeží či jeho samotné provedení bylo opravdu různorodé, o to těžší bylo ustanovit pachatele. Jeho teritorium byla Ostrava, ale nejčastěji se vracel do Ostravy-Hrabové. Na základě operativní práce a shromáždění důkazních materiálů bylo zjištěno, že právě s pachatelem se má pohybovat i žena. Nakonec se díky mravenčí práci podařilo ustanovit možného pachatele, kterým byl 32letý muž z Ostravy. Jeho rejstřík trestů píše o 21 záznamech především majetkového charakteru.

Dnes již obviněný muž má na svědomí 11 skutků krádeží, kdy v několika případech se jednalo o krádeže věcí, které právě majitelé ponechali bez dozoru. Otevřené dveře do pracoven, kde zůstala na stole ležet odložená peněženka či nezamknuté vozidlo, ve kterém byl například notebook, usnadnilo nezákonné jednání obviněného. Další jeho kroky vedly do obchodů, kde se měl muž zmocnit například bonbónů či čokolád. Ani benzínovou čerpací stanici nevynechal. Tu využil chvilkové nepozornosti obsluhy a z pultu měl odcizit přes 20 kusů elektronických cigaret či sušenek. Jak bylo podle kamerových záznamů zjištěno, odcizené věci si měl většinou uschovat pod bundu a z místa činu rychle prchnout. V jiném případě měl odcizit také elektrokoloběžku, kterou poškozená postavila poblíž vstupu dveří u čerpací stanice. V neposlední řadě měl v dopoledních hodinách vstoupit do unimobuňky, která nebyla uzamčena a odcizit přenosný reproduktor a mobilní telefon. Celkovou škodu, kterou svým jednáním měl způsobit, byla za více jak 60.000,- Kč.

Komisař 3. oddělení obecné kriminality v Ostravě proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Dále byl ze strany komisaře podán podnět na vzetí do vazby, kterému soudce vyhověl. Muž se kriminalistům ke svému jednání doznal. Není vyloučeno, že trestní stíhání bude rozšířeno o další skutky.

Doporučení: Rádi bychom znovu připomněli lidem, aby si svůj majetek řádně zabezpečili a opakovaně se přesvědčili, zda opravdu před odchodem zamkli například branku či vozidlo. Také ve firmách si hlídejte své věci a nenechávejte je volně odložené bez dohledu. Stačí chvilka nepozornosti a můžete se stát obětmi trestných činů.

dne 22. listopadu 2022

por. Eva Michaliková

