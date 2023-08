Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Ostravští kriminalisté dopadli cizince, který na podzim 2022 přepadl seniorku

Psal se poslední říjnový den roku 2022, kdy operační důstojník na linku 158 přijal oznámení od ženy, která byla svědkem krádeže kabelky. Její reakce byla pohotová a prchajícího pachatele, který nasedl do rozjetého auta, stačila vyfotit. Vše se stalo v odpoledních hodinách v Ostravě-Porubě na ulici Vřesinská. Tehdy 75letá žena šla po chodníku, kdy ji míjel neznámý muž. Ten se chtěl zmocnit kabelky, kterou seniorka držela v ruce, začal se s ní o ni přetahovat, shodil ji při tom na zem a několik metrů ji po zemi táhnul. Nakonec se mu podařilo kabelky zmocnit, nastoupil do zrovna projíždějícího auta a z místa činu odjel. Začalo pátrání jak po pachateli, tak po vozidle.

Během okamžiku se na místo činu dostavili policisté i s kriminalistickým technikem. Při samotném propátrávání terénu byla kabelka nedaleko místa přepadení nalezena. Poškozené tak mohla být vrácena téměř i s celým obsahem, tedy s tlačítkovým mobilem, nůžkami či zapalovačem. Svazek klíčů si pachatel zřejmě ponechal.

Začalo rozsáhlé pátrání po neznámém pachateli. Případ si převzali kriminalisté 9. oddělení obecné kriminality, které se mimo jiné specializuje na odhalování násilné trestné činnosti. Díky pohotové reakci svědkyně kriminalisté znali registrační značku auta, kterým pachatel odjel. Jednalo se o vozidlo, které bylo evidováno na občana ze západoevropské země. Díky operativnímu šetření, vytěžení kamerových záznamů či výslechům osob se do týdne podařilo ustanovit možného podezřelého, kterým byl tehdy 22letý cizinec. V souvislosti s pátráním po jeho osobě byly provedeny také prověrky v ubytovacích zařízeních. Bylo zjištěno, že se podezřelý pohybuje napříč Evropou, například ve Francii, Polsku, Rakousku, Belgii, ale také v Rumunsku. Ostravští kriminalisté intenzivně po muži pátrali. Během prověřování se ukázalo, že se právě podezřelý mohl na několika místech v našem kraji vydávat i za hluchoněmého a z lidí pod různými legendami vybírat peníze na neexistující sbírku.

V rámci pátrání byla vedena úzká součinnost s Ředitelstvím pro mezinárodní policejní spolupráci a rovněž s Interpolem. Na základě předchozího souhlasu se zadržením od státního zástupce z Ostravy byl 23letý cizinec zadržen v minulých dnech v Rumunsku a následně byl letecky převezen do České republiky, kde s ním byly činěny procesní úkony.

Komisař 9. oddělení obecné kriminality Ostrava muže obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Ten s kriminalisty spolupracoval, ke svému jednání se plně doznal. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován.

dne 9. srpna 2023

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem