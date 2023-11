Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - Chtěl se údajně jen projet, příležitost dělá zloděje…

Na tísňovou linku 158 operační důstojník v minulých dnech přijal oznámení o krádeži vozidla. Oznamovatel uvedl, že auto značky Golf zaparkoval před obchodem v Ostravě-Porubě, kdy ho nechal nastartované a odskočil si do prodejny pro svačinu. Toho však využil neznámý pachatel a i s nastartovaným autem ujel neznámo kam. Policisté dali vozidlo do celostátního pátrání.

Na základě získaných poznatků a samotném pátrání po vozidle následující den policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava se rozhodli zastavit a zkontrolovat řidiče auta Golf, které projíždělo ulicí Sjízdná v Ostravě-Porubě. Jejich zájmem bylo především vozidlo, které se v systému ukazovalo jako odcizené. Řidič v Golfu na výzvu k zastavení však reagoval přesně opačně, šlápl na plyn a zvýšil rychlost. Policejní vozidlo se nejdříve snažil svou zběsilou jízdnou setřást, ale díky profesionalitě policistů se během okamžiku do pronásledování připojily další hlídky jak dopravních policistů, tak policistů z obvodního oddělení Ostrava-Poruba 1. Ujíždějící vozidlo jelo směrem na Svinov, poté zběsilou jízdou pokračovalo ulicemi Nad Porubkou, Francouzskou a na ulici Opavskou. Nakonec prchající řidič odbočil směrem na Martinov, kde se stále snažil policistům ujet. Nakonec odbočil do slepé ulice, která vedla k rampám jedné prodejny. Řidič Golfu se přesto nevzdal a dal se na útěk. Během okamžiku však muži zákona podezřelou osobu zadrželi. Svou nebezpečnou jízdou přes obec mnohdy překročil 100 kilometrovou rychlost, naboural do svodidel a ohrožoval všechny účastníky silničního provozu.

Ve zkráceném přípravném řízení bylo 31letému muži sděleno podezření ze spáchání přečinů neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí. Ukázalo se, že muž měl opravdu využít nepřítomnosti řidiče a odcizit nastartované vozidlo. Jak sám u výslechu uvedl, neměl v plánu auto prodat, chtěl se údajně jen projet. Podezřelý má více jak deset záznamu v rejstříku trestu, včetně zákazu řízení. V případě odsouzení mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

DOPORUČENÍ:

Nikdy nenechávejte nastartované vozidlo ve chvíli, kdy ho opouštíte, byť jen na malou chvíli. Jakmile se od auta vzdálíte, přesvědčte se, že jste ho uzamkli. Stačí opravdu chvilka nepozornosti a nepřítomnosti a auta se zmocní nezvaný řidič.

dne 28. listopadu 2023

por. Bc. Eva Michalíková

