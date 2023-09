Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Za opakované krádeže v obchodech skončil ve vazbě

Policisté napříč Ostravou přijímali během několika měsíců desítky oznámení o různých krádežích v obchodech. Obviněný 33letý muž se opakovaně vracel jak do potravinářských řetězců, hobby prodejen, drogerií, ale také navštěvoval obchody s oblečením. Spektrum odcizeného zboží bylo opravdu široké a způsob krádeží byl velmi obdobný. Potraviny v podobě například pochutin, masa, či instantních polévek měl ukrýt pod oděv, do tašky či batohu. Stejně tak si měl počínat i v drogeriích či hobby marketech. Zde si mimo jiné měl nejdříve dát do nákupního košíku LED pásky a poté v nestřeženém okamžiku je měl uschovat do igelitové tašky. Jinak tomu však bylo v prodejnách s oděvy. Z prodejní plochy si vybral například pyžamo či kraťasy a toto zboží si v kabince měl obléknout pod svůj oděv. Téměř ve všech případech se po následném ukrytí odcizeného zboží snažil projít pokladní zónou.

Vzhledem k tomu, že mladý muž neměl záznam v rejstříku trestu z majetkové trestné činnosti, jednalo se zpočátku o přestupkové jednání. Jakmile však po nějaké době překročila tato nasčítaná škoda částku 10.000 korun, jeho jednání bylo překvalifikováno na trestný čin.

Komisařka 1. oddělení obecné kriminality Ostrava muže obvinila ze spáchání přečinu krádeže. Aby ve svém jednání i nadále nepokračoval, komisařka na muže podala podnět na vzetí do vazby. V případě odsouzení mu hrozí až dvouleté vězení.

Opět doporučujeme veřejnosti, aby byla obezřetná a všímala si svého okolí. Lapky vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, ať už nákupní centra či různé obchody. Pokud uvidíte v obchodě osobu, která si například ukrývá zboží pod oděv, obeznamte s tímto prodavače či ostrahu, či kontaktujte linku 158. V případě, že se však rozhodnete pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou.

dne 21. září 2023

por. Bc. Eva Michalíková

