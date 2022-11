Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Za jízdy v autě se před zraky policistů řidiči vyměnili

O dalším profesionálním zákroku ostravských policistů jsme se mohli přesvědčit na začátku tohoto týdne. Před samotným zadržením řidičů však předcházela jejich výměna za jízdy a ujíždění ulicemi.

Policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava prováděli dohled nad silničním provozem, kdy kolem nich projelo osobní vozidlo značky Mazda. Díky osobní znalosti poznali řidiče, který má platný zákaz řízení. Rozhodli se ho zastavit a zkontrolovat. To zřejmě nečekali, že budou doslova svědky výměny řidičů za jízdy. Jakmile řidič auta Mazda spatřil policejní majáky, na výzvu k zastavení reagoval sešlápnutím plynového pedálu a zvýšil rychlost. Řidič se snažil setřást policejní hlídku, projížděl pěší zónou a dokonce vjel do zákazu vjezdu. V jedné chvíli sice zpomalil, najel na obrubník, a jak muži zákona viděli, bylo to proto, aby se mohli mezi sebou řidiči vyměnit. Zřejmě chtěli policisty obelstít, ale služební vozidla kamerovým systémem jejich počínání zaznamenala. Nakonec „druhý řidič“ auto zastavil a oba vyčkali do příchodů policistů. Dobrovolně se podrobili dechové zkoušce na alkohol, která byla u obou řidičů negativní. Test na drogy však oba odmítli. K procesním úkonům si oba muže převzali kolegové z obvodního oddělení Ostrava – Hrabůvka.

Ukázalo se, že první řidič má platný zákaz řízení až do roku 2034. Ve zkráceném přípravném řízení 38letému muži bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Při výslechu využil svého práva nevypovídat, ale přesto uvedl, že svého jednání lituje. V druhém řidiči byl ztotožněn 42letý muž, který nemá řidičské oprávnění. Ten už své jednání bude vysvětlovat na příslušném správním orgánu.

Pronásledování se obešlo bez škody na zdraví i majetku.

dne 11. listopadu 2022

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem