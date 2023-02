Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Nabízel stavební materiál, který nebyl dostupný

Kriminalisté z Ostravy-Přívozu v minulých dnech objasnili sérii téměř šedesáti skutků podvodného jednání. Za rozkrytím těchto případů je téměř dvouletá tzv. „mravenčí práce“. Vyšetřovatel shromažďoval důkazní materiály, spojoval dílky, které postupně do sebe zapadaly. Počet případů, které policisté napříč celou Českou republikou evidovali, se díky pečlivé práci a dohledání zdvojnásobil, tudíž poškozených osob bylo rázem padesát osm.

Jak se následným prověřováním ukázalo, obviněný 26letý dosud netrestaný muž z Olomouckého kraje nejdříve v této činnosti podnikal. Přes internetové portály oslovil zájemce, kteří poptávali stavební materiál. Z počátku v několika případech ještě v roce 2019 a 2020 objednané zboží dodal. V následujících letech 2021 až 2022 však své podnikání ukončil a měl začít využívat situace, že stavebního materiálu byl nedostatek a jeho ceny vzrostly. Také tomu měla přispět jeho finanční situace a dluhy, které obviněný měl. Modus operandi byl vždy stejný. Na internetu našel inzeráty s poptávkou stavebního materiálu. Následně měl zájemce oslovit s nabídkou výhodnější ceny, než ho nabízely jiné firmy. Společně se domluvili na uhrazení 25% zálohy předem na běžný účet a později i prostřednictvím platby přes bankomat. Tyto podvodně získané peníze však nikdy neměl použít na koupi materiálu, nýbrž pro svou potřebu. Komunikace s poškozenými probíhala buď po telefonu, mailu nebo prostřednictvím SMS. Jakmile se poškozené osoby svého objednaného zboží nedočkaly, kontaktovaly muže. Ten s nimi zpočátku hovořil, poskytoval jim výmluvy, že se musí čekat na dopravce, či že materiál není k dispozici. Dotazy poškozených začaly přibývat a „podvodník“ se začal postupně odmlčovat. Celkově si obviněný na zálohách objednaného zboží za zhruba dva roky přišel na částku přesahující jeden milion korun. Tyto měl postupně utratit za své živobytí a dluhy. Žádné objednané zboží v letech 2021 a 2022 nikdy nedodal.

Komisař 7. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání a muže obvinil ze spáchání zločinu podvodu. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Jak sám obviněný u výslechu uvedl, svého jednání lituje a postupně by chtěl poškozeným podvodně získané peníze vrátit.

dne 9. února 2023

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem